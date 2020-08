Kelis (40) macht wegen eines schönen Themas von sich reden: Die Sängerin erwartet ihr drittes Kind! Mit ihrem Ehemann Mike Mora hat die "Milkshake"-Interpretin bereits seit 2015 einen Sohn namens Shepard. Zuvor war sie mit dem Rapper Nas (46) liiert – und auch aus der Beziehung ist 2009 ein Kind hervorgegangen. "Herr Ober, einen Tisch für fünf bitte! Wir bekommen erneut Nachwuchs. Ich freue mich, das verkünden zu dürfen!", teilte sie jetzt auf Instagram mit. Aber was hat die US-Amerikanerin eigentlich seit ihrem letzten Album "Food" vor sechs Jahren so getrieben? Was nur wenige Fans wissen: Die Songwriterin hat nicht nur eine Goldkehle, sondern auch eine abgeschlossene Koch-Ausbildung. Kochbuch-Autorin kann sich die New Yorkerin dank ihrer kulinarischen und texterischen Fähigkeiten nennen, außerdem vertreibt die baldige Dreifach-Mama eigene Soßen und Olivenöle. Und musikalisch? Unter anderem war sie in diesem Jahr bei der britischen The Masked Singer-Ausgabe dabei und will sich nach einer wegen der Gesundheitskrise abgebrochenen Tournee schon bald wieder ins Studio begeben...

