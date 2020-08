Aurelio Savina (42) plaudert aus dem Nähkästchen! Schon während seinen Teilnahmen an zahlreichen Reality-TV-Formaten machte der selbst ernannte Feminist klar: Das Thema Sex spielt bei ihm eine große Rolle. So plauderte der Sohn italienischer Einwanderer erst kürzlich bei Like Me I’m Famous aus, bereits mit über 2.000 Frauen geschlafen zu haben. Wie es zu so einer Zahl kommen kann, dürfte sich nun geklärt haben: Denn Aurelio enthüllte, dass er auf Sex mit mehreren Personen – also Orgien – steht!

In einer neuen Folge von Paula kommt sprach er mit Sexpertin Paula Lambert (46) über seine Vorlieben: "Ich bin Feminist. Macho. Gentlemen. Und ich stehe auf Orgien!" Neben all diesen Titeln bezeichnete sich der 42-Jährige zudem als Voyeur – denn er liebe es, anderen Personen beim Geschlechtsverkehr zuzusehen. "Deswegen liegt es nahe, dass es für mich schöner wird, wenn mehrere Menschen dabei sind. Das muss jetzt nicht ein Rudel sein!", erklärte Aurelio. Eine optimale Orgie bestehe für ihn aus fünf Männern und zwei Frauen.

Was wohl Aurelios Freundin zu diesem Fetisch sagt? Bei der Aufzeichnung der Sendung mit seiner Offenbarung waren der Bachelor in Paradise-Kandidat und seine Liebste Lala laut eigener Aussage noch kein Paar. Seit einigen Wochen zeigen sich die beiden jedoch ganz verknallt im Netz.

TVNOW zeigt insgesamt acht Folgen "Like Me – I’m Famous" ab dem 11. August 2020 immer dienstags.

Instagram / aurelio_savina_ Aurelio Savina, Ex-"Bachelor in Paradise"-Kandidat

Instagram / aurelio_savina_ "Bachelor in Paradise"-Star Aurelio Savina

Instagram / aurelio_savina_ Aurelio Savina und seine Freundin Lala

