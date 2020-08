Katy Perry (35) zeigt ihren Fans voller Stolz das Kinderzimmer ihrer Tochter. Die Musikerin und ihr Verlobter Orlando Bloom (43) erwarten ihr erstes gemeinsames Kind und können die Geburt kaum erwarten. Am vergangenen Sonntag gewährte die werdende Mutter ihrer Community einen Einblick in die vier Wände ihrer kleinen Prinzessin. "Ich zeige euch kurz das Kinderzimmer. Ich habe ein paar Klamotten an die Wand gehängt", zeigte sie in ihrer Webshow Smiles Sunday. In der Mitte des rosafarbenen Zimmers steht ein kleines Kinderbett und auch ein Wickeltisch mit großem Spiegel ist vorhanden. Die Sängerin ist von dem Anblick offenbar selbst so gerührt, dass sie immer wieder in die Kamera schluchzt.

