Süßer Geburtstag im Hause Katzenberger-Cordalis! Am heutigen Donnerstag feiert Sophia Cordalis (5) ihren Ehrentag: Die kleine Tochter von Lucas Cordalis (53) und Daniela Katzenberger (33) wird bereits fünf Jahre alt. Wie spannend die Zeit mit ihrem Nachwuchs ist, verdeutlichte die Kultblondine immer wieder in Interviews mit Promiflash – so zum Beispiel, als Sophia die ersten Züge ihrer Trotzphase erlebte: "Sophias aktuelles Lieblingswort ist Nein. Das hat sie jetzt schon seit ein paar Wochen drauf und dann fängt sie an, wenn ich sage: ‘Sophia, sollen wir Heia machen?’ ‘Nein!’"

