Kriegt GZSZ das nächste große Dauerthema? Ronja Herberich ist erst seit Anfang des Jahres bei GZSZ dabei, musste aber schon einiges mitmachen: Ihre Figur, Merle, hat sich – nach einigen Problemen mit ihrem Vater Eric (Patrick Heinrich, 35) – im Kolle-Kiez ziemlich gut eingelebt. Sie ist mit Jonas (Felix van Deventer, 24) zusammen und das junge Pärchen ist megahappy. Als sie kürzlich ihre Zweisamkeit in vollen Zügen genossen, passierte ihnen jedoch ein Malheur, dass jetzt Folgen haben könnte: Beim Sex war ihnen das Kondom gerissen und Merle ist sich mittlerweile sicher: Sie ist schwanger!

Achtung, Spoiler!

In einem Vorschau-Clip der Daily wird die Panik der beiden deutlich. Da Merle gerade einmal 16 Jahre alt ist, bekommt sie die "Pille danach" nicht einfach rezeptfrei in der Apotheke und bittet daher Emily (Anne Menden, 34) um Hilfe. Mit dem Medikament ist alles erledigt – denkt zumindest die Schülerin. Einige Wochen nach dem Missgeschick im Bett wird ihr allerdings klar, dass die Sache noch nicht vom Tisch ist: "Ich glaube, ich bin schwanger", gesteht sie ihrem Papa. Besonders glücklich ist Eric über diese Neuigkeit nicht.

In der GZSZ-Fanszene sorgte der Teaser schon für Aufregung. Viele Zuschauer sind gespannt, wie eine mögliche Schwangerschaft die kommenden Monate am Kolle-Kiez gestalten könnte – oder ob Merle vielleicht doch kein Kind erwartet. Da RTL selbst die Story in einem Spoiler-Artikel auf Facebook mit der Überschrift "Merle ist schwanger" recht unmissverständlich zum Ausdruck brachte, dürften sich die Zuschauer auf spannende nächste Folgen einstellen...

TVNOW / Rolf Baumgartner Jonas (Felix van Deventer) und Merle (Ronja Herberich) bei GZSZ

TVNOW / Rolf Baumgartner Merle (Ronja Herberich) und Jonas (Felix van Deventer) in einer GZSZ-Szene

TVNOW / Rolf Baumgartner Eric (Patrick Heinrich) und Merle (Ronja Herberich) bei GZSZ

