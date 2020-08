Vor wenigen Tagen überraschte Melody Haase (26) ihre Fans mit einer gewaltigen Enthüllung! Sie trug während ihrer Teilnahme an den DSDS-Live-Shows ein streng gehütetes Geheimnis im Bauch. "So viele Leute haben mich für mein Gewicht kritisiert, als ich bei DSDS war. Keiner von ihnen wusste, dass ich zu dieser Zeit schwanger war", schrieb Melody in einer Instagram-Story, die Promiflash vorliegt. Neben dem Show-Druck hatte sie vor allem eines im Kopf: was sie mit dem ungeborenen Baby machen soll. Wie sie sich schlussendlich entschieden hat, verriet sie bis dato nicht.

