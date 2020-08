Riverdale-Fans müssen jetzt ganz stark sein: Die Hauptdarsteller Cole Sprouse (28) und Lili Reinhart (23) sind tatsächlich kein Paar mehr – an den ganzen Trennungsgerüchten war also wirklich etwas dran. Das bestätigte der "Jughead"-Darsteller jetzt persönlich via Instagram. Ihre Bewunderer zeigten sich natürlich mächtig enttäuscht. Für viele waren die beiden ein absolutes Traumpaar. Promiflash wirft für euch noch mal einen Blick auf ihre turbulente Liebesgeschichte...

