Sophia Cordalis (5) feierte am Donnerstag ihren fünften Geburtstag – und dafür ließen sich Lucas Cordalis (53) und Daniela Katzenberger (33) ordentlich was einfallen! Die Kleine bekommt neben einem pinken Puppenhaus, das größer ist als sie selbst, noch andere Geschenke. Unter anderem eine Barbie, die sie sich schon lange gewünscht hat. Außerdem verkleidete sich die Sängerin Scarlett Darleen als Elsa aus dem Film Frozen und sang ihr ein persönliches Geburtstagsständchen. Auch Sophias Tante Jennifer Frankhauser (27) schickte ihr liebe Grüße via Sprachnachricht. Zu diesem besonderen Anlass durfte eine Torte nicht fehlen. Das Geburtstagskind bekam einen Kuchen unter dem Motto "Die Eiskönigin" mit einer großen pinken Fünf als Kerze darauf.

