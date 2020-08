Georgina Fleur (30) und Zoe Saip konnten ihre Emotionen in der vergangenen Folge von Kampf der Realitystars nicht mehr zügeln. Weil die beiden TV-Ladys mit der Entscheidung der jeweils anderen in Bezug auf die wöchentlichen Exits zweier Mitstreiter nicht einverstanden waren, eskalierte die Situation zwischen ihnen komplett. Promiflash verraten sie jetzt, was sie heute – also Monate nach den Dreharbeiten – voneinander halten. Eines sei schon gesagt: In Sachen Sympathie ist eindeutig noch Luft nach oben. "Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand": ab 22. Juli immer Mittwochs um 20.15 Uhr bei RTL2 und auf TVNOW.

