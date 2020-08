Scheitern Heidi Klums (47) Pläne, nach Deutschland zu kommen, an ihrem Ex-Mann Seal (57)? Für die Dreharbeiten zur neuen Staffel von Germany's next Topmodel muss die Laufstegschönheit in ihrem Heimatland vor Ort sein – und hätte in dieser Zeit gerne ihre Familie an ihrer Seite. Einem passt dieses Vorhaben aber ganz und gar nicht: Seal möchte nicht, dass sein Nachwuchs zeitweise in Deutschland lebt: Jetzt will Heidi gerichtlich gegen den Vater ihrer Kinder vorgehen!

Der Brite habe ein Problem damit, dass die 47-Jährige in der aktuellen Gesundheitskrise mit den Kids verreisen will. Aus den offiziellen Gerichtsdokumenten, die People vorliegen, geht hervor, dass Heidi sich nun gegen ihren einstigen Partner wehren will. "Ich bin mir sehr wohl der notwendigen Vorsichtsmaßnahmen bewusst, die aufgrund von Covid-19 getroffen werden müssen, und ich würde meine Kinder nie einem Risiko aussetzen", stellte die Blondine klar.

People zufolge sei das Supermodel dem "Kiss from a Rose"-Interpreten sogar entgegengekommen, indem sie ihm mehr Zeit mit ihrem gemeinsamen Nachwuchs anbot, als er laut der Sorgerechtsvereinbarung eigentlich habe. Sogar Heidis älteste Tochter Leni (16) habe ausdrücklich in einem handgeschriebenen Brief gegenüber Seal angegeben, dass es ihr Wunsch sei, mit nach Deutschland zu kommen.

