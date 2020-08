Sarah Lombardi (27) spricht ganz offen darüber, sich ein Geschwisterchen für Alessio Lombardi (5) zu wünschen! Ob das etwas mit dem Job-Wechsel ihres Freundes Julian Büscher (27) zu tun hat? Der Kicker kündigte gerade seinen Vertrag beim Verein TuS Haltern, um seiner Partnerin zukünftig als Manager hier und da unter die Arme zu greifen. Das Paar ist außerdem vor Kurzem erst in eine gemeinsame Wohnung mit Alessio gezogen. Spricht doch eigentlich alles für Nachwuchs, oder? In einer Instagram-Story verrät Sarah jedenfalls jetzt: "Ich will auf jeden Fall noch ein Baby! Ein Geschwisterchen für Alessio."

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de