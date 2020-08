Heidi Klum (47) und ihr Ex-Mann Seal (57) tragen einen Rechtsstreit aus! Die hübsche Blondine plant, für die bevorstehenden Dreharbeiten der kommenden Staffel von Germany's next Topmodel nach Deutschland zu reisen – und das zusammen mit den gemeinsamen Kindern. Doch das passt dem Vater so gar nicht, denn er ist sich offenbar sicher, dass der ehemalige Victoria's Secret-Engel ein falsches Spiel spielt: Er glaubt, dass Heidi mit den gemeinsamen Kindern für immer nach Deutschland ziehen will!

Seal habe jetzt behauptet, dass es gar nicht Heidis Plan sei, mit ihrem Nachwuchs lediglich für die GNTM-Dreharbeiten nach Deutschland zu fliegen, wie es laut The Blast jetzt in offiziellen Gerichtsdokumenten heißt. "Ich glaube, Heidis Antrag, die Kinder mit nach Deutschland zu nehmen, ist ein getarnter Versuch, mit unseren Kindern für immer nach Deutschland zu ziehen", vermutete der Sänger einen dauerhaften Umzug und begründete zusätzlich: "Wenn ihrem Antrag stattgegeben wird, könnte sie mit den Kindern tatsächlich aus Los Angeles wegziehen." Aufgrund der aktuellen weltweiten Reisebeschränkungen habe der 57-Jährige Bedenken, dass dieser Trip auf unbestimmte Zeit verlängert werden könnte.

Außerdem beschwerte sich der "Amazing"-Interpret darüber, dass er seinen Nachwuchs sowieso schon wenig sehe. "Wenn ich Heidi um mehr Zeit mit meinen Kindern bitte, macht sie es leider oft unnötig schwer", gab Seal an und erklärte: "Sie behauptet dann, dass sie und die Kinder an bestimmten Tagen 'beschäftigt' sind, dass die Kinder krank sind oder dass sie mich einfach nicht sehen können."

Getty Images Seal im Mai 2019

Getty Images Heidi Klum im Januar 2020 in Pasadena

Getty Images Seal im Januar 2020 in Los Angeles

