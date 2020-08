Gerda Lewis (27) wehrt sich! Dass Amira Pocher (27) die ehemalige Bachelorette in ihrem Podcast kürzlich als "sinnlos" bezeichnete, geht der Blondine mächtig gegen den Strich. Bei Promiflash holt sie deshalb nun zum Gegenschlag aus: "Amira kann einem nur leid tun, weil das Einzige, was SIE kann, ist, über andere herzuziehen. Als fast zweifache Mama hätte ich definitiv Besseres zu tun, als über Influencer in einem Podcast abzulästern."

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de