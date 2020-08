Bontenmaru wird zum Netzhit! Der kleine Shih Tzu hat auf Instagram bereits über 23.000 Follower. Aber was fasziniert seine Fans so sehr an dem niedlichen Fellknäuel? Vor allem seine ungewöhnliche Frisur sorgt für Entzückung – diese erinnert die meisten seiner Follower nämlich an Lady Gaga (34). Auch die Sängerin trug zwischenzeitlich einen fransigen XXL-Bob. So manch ein User will in Bontenmaru allerdings auch einen tierischen Sia-Doppelgänger erkennen.

