Wie genau sind die Anfragen zwischen Oliver Pocher (42) und Gerda Lewis (27) abgelaufen? Im Netz wurde am Wochenende ein neuer Nebenkriegsschauplatz eröffnet zwischen dem Comedian, seiner Frau Amira (27) und der ehemaligen GNTM-Kandidatin. Als Olis Frau in ihrem Podcast Gerda als "sinnlos" bezeichnete, verriet die Blondine, dass sie in deren TV-Show "Pocher – gefährlich ehrlich!" eingeladen worden sein soll. Das hörte sich das Ehepaar nicht lange an und reagierte mit Beschimpfungen und weiteren Details zur Anfrage.

In seiner Instagram-Story bestätigte der 42-Jährige, dass es wirklich eine Einladung in die Late-Night-Show für die Bachelorette von 2019 gegeben habe und kommentierte: "Wir geben jeder Gummititten-Bachelor-Hohlbirne eine Chance. Komm vorbei!" Allerdings hatte der Komiker dem noch etwas hinzuzufügen – so soll Gerda ihrerseits an dem Pocher-Format interessiert gewesen sein, in dem der Hannoveraner in verschiedenen Spielen gegen einen Gegner antritt. Im März veranstaltete Oli das mit seiner Langzeit-Kritik-Zielscheibe Michael Wendler (48). An Gerda gerichtet schrieb Oli im Netz: "Nicht vergessen, für welchen Preis dein Management dich angeboten hat und dass du Interesse an einem 'Pocher vs. Gerda Lewis' hättest. Wir müssen nur noch irgendwas an Spielen und Talenten finden, bei denen du eine Chance hättest."

Gegenüber Promiflash versuchte die gelernte Visagistin nun auch diesen Konter zu entkräften. Demnach habe sie nie Interesse gezeigt: "Ich habe gesagt, er soll sich an mein Management wenden, weil er mir direkt per WhatsApp geschrieben hat. Ich habe mir aus Neugierde angehört, was die planen und dann habe ich abgelehnt." Geplant sei etwas wie eine Wasserrutschen-Challenge gewesen – Gerda habe das Angebot allerdings nach eigenen Angaben ausgeschlagen, weil sie "seine lächerliche Show nicht unterstütze."

Anzeige

Instagram / amirapocher Amira und Oliver Pocher

Anzeige

ActionPress/Thomas Burg Oliver Pocher und Michael Wendler bei "Pocher vs. Wendler – Schluss mit lustig!"

Anzeige

Instagram/gerdalewis Gerda Lewis, Juni 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de