Schwieriges Coming-out von Nathalie Bleicher-Woth (23)! Bei Berlin - Tag & Nacht spielt die gebürtige Wormserin die junge Männerjägerin Kim Terenzi – im echten Leben steht die Beauty aber auf Frauen. Ihr Outing war für sie allerdings nicht ganz einfach, wie sie nun im Promiflash-Interview verriet: "In Worms war es halt voll schwer, weil ich dachte mir die ganze Zeit: ‘Okay, wenn ich jetzt mit meinen Freunden darüber rede, was denken die von mir?’ Sehen die mich dann anders? Oder wenn ich mich jetzt mit meinen Mädels im Sportunterricht umziehe, denken die jetzt, dass ich sie angucke oder so etwas. Wäre ja nie gewesen." Nathalie öffnete sich zuerst ihrer Mutter und seit ihrem Umzug nach Berlin lebt sie offen homosexuell.

