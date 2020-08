Die Dreharbeiten zu Battle of the Bands sind vorbei – ob die Kandidaten noch immer miteinander in Kontakt sind? Shinade Mc Lean und Leonie Huhn konnten sich in der Show den Sieg sichern und wollen nun als Girl-Duo "Leonade" durchstarten. Dass die beiden Nachwuchssängerinnen also auch in Zukunft noch in Verbindung bleiben, steht außer Frage. Doch wie sieht es zwischen den übrigen Castingshow-Kollegen aus?

"Ganz ehrlich? Ich glaube, dass wir hier zu allen eine ziemlich gute Bindung hatten", beteuert Mika Setzer gegenüber Promiflash. Selbst die anfänglichen Schwierigkeiten mit Konkurrent Naeman seien inzwischen Schnee von gestern. "Er ist zwar nicht ganz gut mit uns klargekommen und wir nicht mit ihm, aber das heißt ja nicht, dass er ein Arsch ist." Zur anstehenden "Battle of the Bands"-Aftershowparty seien jedenfalls alle eingeladen: "Und wir werden den Spaß unseres Lebens haben", prophezeit der Sonnyboy. Auch Robin Eichinger (27) versichert: "Wir lieben uns alle und das ist auch nicht einfach so dahingesagt, sondern es ist wirklich so! Ich glaube, dass der Kontakt für immer halten wird."

Leonie Huhn plaudert außerdem aus, dass sie alle untereinander Nummern ausgetauscht hätten – egal, wer wann rausgeflogen sei. "Wir werden zu 100 Prozent mit allen in Kontakt bleiben. Jeder, der hier drin war, ist uns so ans Herz gewachsen. Jeder von denen war ein richtig toller Mensch", sagt die Blondine.

Instagram / mikasetzer Mika Setzer im Juli 2019

Instagram / robineichinger Robin Eichinger, Sänger

Instagram / leocleo Leonie Huhn im Dezember 2019

