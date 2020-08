Jasi_xx3 (17) schwebt im siebten Babyhimmel! Die TikTok-Bekanntheit hat am vergangenen Wochenende ein gesundes Mädchen zur Welt gebracht. Nachdem sie in ihrer Instagram-Story zunächst nur die Geburt verkündet hatte, meldete sich die wenige Stunden später auch schon mit den ersten Fotos ihrer Tochter und verriet auch direkt den Babynamen: "Meine kleine, süße Tochter Eleyna ist heute, am 23.08.2020, auf die Welt gekommen und das zum Glück gesund." Sie freue sich nun auf weitere, tolle Momente mit ihr.

