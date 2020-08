Ist für Sophia Dos Santos eine Geschlechtsumwandlung immer noch weit entfernt? Der einstige Köln 50667-Star verkündete 2017, als er noch seinen Geburtsnamen David Dos Santos trug: Er will von nun an als Frau durchs Leben gehen. Inzwischen unterzog sich die Schauspielerin schon einigen Beauty-Eingriffen – doch vor einer Operation schreckte sie bislang zurück: einer Geschlechtsangleichung. Gegenüber Promiflash plauderte die toughe Trans-Frau vor Kurzem aus, ob sie mittlerweile schon konkrete Pläne habe, das Prozedere durchführen zu lassen. ”Also bis dato noch nicht, das wäre dann die Operation, die ich ganz zum Schluss mache und in Erwägung ziehe. Erst einmal ist es mir wichtig, dass ich mich optisch präsentieren und mich so wohl fühle, dass ich sagen kann, ich bin d’accord mit mir. Der intime Bereich, der ist ganz zum Schluss eventuell geplant", verrät die TV-Bekanntheit.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de