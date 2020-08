Joey Heindle (27) macht wirklich ernst! Anfang des Jahres überraschte der einstige DSDS-Kandidat seine Fans mit dieser Ankündigung: Er plant eine fünftägige Ausbildung bei der Freiwilligen Feuerwehr! Schon damals bewies der Sänger mit einem Foto in voller Montur mit Sicherheitshelm und Rettungsjacke, dass er als Feuerwehrmann eine gute Figur macht. Stolz verkündet Helferherz Joey jetzt: Seine langersehnte Ausbildung hat endlich begonnen.

"Freue mich so sehr! Eine Woche lang gibt es einen ganz intensiven Kurs: löschen, Atemschutz, technische Hilfeleistung, Maschinist, spezielle Chemie-Unfälle, helfen – alles dabei!", kündigt der Dschungelkönig von 2013 auf Instagram seine Grundausbildung auf der Feuerwehr Academy Schweiz an. Auf seine Entscheidung, diesen neuen Bildungsweg eingeschlagen zu haben, könnte Joey kaum stolzer sein, denn: "Es gibt nichts Schöneres, als Menschen helfen zu können, finde ich. Egal, in welcher Situation sie stecken", beendet er seinen Post.

Joey möchte zukünftig aber nicht nur als Feuerwehrmann helfen. Im vergangenen Monat hat er auch eine Ausbildung zum Rettungsschwimmer begonnen. "Die Voraussetzungen sind hart, aber machbar, wenn man sich mal ein wenig den Arsch aufreißt", erzählte der 27-Jährige zu Beginn des mehrwöchigen Kurses.

Joey Heindle, Sänger



Joey Heindle, Juli 2020

