Huch, jetzt wird es schlüpfrig! Die diesjährigen Teilnehmer von Promi Big Brother befinden sich bereits in der dritten Woche des beliebten TV-Formats. Und so ist es nach so langer Zeit wohl nur verständlich, dass da nicht nur mal hin und wieder Langeweile aufkommt, sondern auch die einen oder anderen nicht gestillten Bedürfnisse ans Tageslicht gelangen und zum Thema werden. Ikke Hüftgold (43) machte dabei direkt mal ein intimes Geständnis: Mit Mitbewohnerin Simone Mecky-Ballack (44) könnte er sich sehr gut ein Schäferstündchen vorstellen!

Im Wald versucht man sich die Zeit mit lustigen Spielchen zu vertreiben – und was wäre da leichter zu organisieren als eine Runde Flaschendrehen? Deshalb setzten sich Katy Bähm (26), Werner Hansch (82), Simone und Co. kurzerhand zusammen – und stellten sich der Wahrheit-oder-Pflicht-Frage. Als die Bierpulle auf Ikke zeigte und der sich für "Wahrheit" entschied, hakte Katy ganz frech nach: "Mit welcher Person hier im Container hättest du gerne Sex gehabt?" Wider Erwarten kommt Ikkes Antwort wie aus der Pistole geschossen: "Das wäre definitiv Simone. Ich kann es dir auch erklären: Ich mag einfach Frauen, wir haben hier nur Kinder!"

Und Simone? Die reagiert im ersten Moment recht schockiert: "Oh mein Gott", rief sie aus. Räumt aber anschließend ein, dass sie Ikkes Begründung durchaus nachvollziehen kann: "Ich hätte es auch strange gefunden, wenn er jetzt gesagt hätte, er steht auf Emmy!" Schließlich ist die Blondine auch gerade einmal 21 Jahre alt.

Anzeige

Sat.1 / Marc Rehbeck Simone Mecky-Ballack bei "Promi Big Brother" 2020

Anzeige

Sat.1 / Marc Rehbeck Ikke Hüftgold, Schlagersänger

Anzeige

ActionPress Ikke Hüftgold zu Gast in der ARD Talkshow "Hart aber Fair" in Köln

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de