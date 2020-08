Aurelio Savina (42) lässt nichts anbrennen! Auch in der zweiten Folge der neuen TV-Show Like Me I’m Famous kämpfen die verbliebenen neun Kandidaten um die begehrten Likes. Bei einer Runde Flaschendrehen wollen sich die Reality-Stars ein bisschen näher kennenlernen und landen prompt beim Thema Sex! Als die Flasche auf Ex-Bachelor-Kandidat Aurelio zeigt, möchte Schlagersternchen Juana Princess wissen, mit wie vielen Frauen der Macho schon geschlafen hat. Dabei schockt die Zahl von Aurelios Sexpartnerinnen die anderen Kandidaten!

"Es waren so 2.000", lauter Aurelios Antwort. Das hält die 31-Jährige zu Beginn für einen Scherz, doch der Macho versichert: "Nein, ich verarsche nie!" Er legt sogar noch einen drauf. "Ich habe oft 'Nein' gesagt. Ich habe dadurch sehr viel gelernt." Auch die anderen Reality-Sternchen sind fassungslos und können die Aussage kaum glauben.

Nur Partykönig Don Francis kann das nachvollziehen. Er komme ungefähr auf die Hälfte, empfinde das jedoch in dem Alter als fast normal. Denn: Wenn man über die Jahre hinweg mehrmals in der Woche Sex habe, würde man eben auf so eine hohe Zahl kommen. Für Ex-Love-Island-Kandidat Yasin ist diese Erklärung nicht verständlich. Er verrät: "Ich habe diese Erfahrung nicht!"

TVNOW zeigt insgesamt acht Folgen "Like Me – I’m Famous" ab dem 11. August 2020 immer dienstags.

Die Teilnehmer von "Like Me – I'm Famous"

Aurelio Savina, "Like Me – I'm Famous"-Teilnehmer

Don Francis bei "Like Me – I'm Famous"

