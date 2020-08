Intimes Bettgeflüster mit Nathalie Bleicher-Woth (23)! Die Schauspielerin spielt seit fast vier Jahren die Rolle der Kim Terenzi in der Reality-Soap Berlin - Tag & Nacht. Die junge Schülerin ist dafür bekannt, einen Mann nach dem anderen abzuschleppen und zu vernaschen. So fängt sie auch etwas mit Mike (Filip Nikolic, 34) an, dem Vater ihres besten Freundes Conor (Jakob Grün, 22). Im Promiflash-Interview verriet die Schauspielerin, wie sie privat über das Thema Sexdates denkt.

Im echten Leben steht die gebürtige Wormserin auf Frauen – und mit einmaligen Bettgeschichten kann sie nichts anfangen, wie sie nun gegenüber Promiflash offenbarte. "Auf gar keinen Fall. Ich könnte niemals einen One-Night-Stand haben. Manchmal denke ich mir so: ‘Leider!’. Aber ich bin einfach nicht der Typ dafür, ich bin auf jeden Fall total der Beziehungsmensch." Für sie ist das Körperliche zwischen zwei Menschen nur mit dem Emotionalen vereinbar.

Sexuelle Erfahrungen sammelte Nathalie bislang nur mit vier Menschen. Als sie 16 war hatte sie einen festen Freund, in dieser Zeit merkte sie aber, dass sie nicht heterosexuell ist. Danach wurde sie mit drei verschiedenen Frauen intim – mit zwei davon führte sie eine Beziehung.

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth, 202 in Griechenland

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth, Schauspielerin

