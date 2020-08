Kyla Harrison stellt das Leben ihrer Familie ganz schön auf den Kopf. Seit einigen Wochen sind Sarah (29) und Dominic Harrison (29) stolze Zweifach-Eltern und werden mit ihrer Neugeborenen und Mia Rose (2) vor viele neue Herausforderungen gestellt. Via Instagram zeigen sie immer wieder Einblicke ihres turbulenten Alltags. Vor allem der Schlafentzug macht dem Paar zu schaffen: Die beiden müssten sich erst wieder daran gewöhnen, nachts wegen ihres Babys öfter aufzustehen. Dennoch ist vor allem die Ex-Der Bachelor-Kandidatin nach der zweiten Geburt deutlich gelassener: "Man hat halt alles schon einmal hinter sich und dann ist man auch einfach irgendwie entspannter. Vielleicht strahle ich das auch einfach aus und deswegen sind die Kinder so entspannt", verriet sie in einem Video. Aufgaben wie stillen, wickeln und umziehen würden ihr viel leichter fallen.

