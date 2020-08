Für Dagi Bee (25) steht Authentizität an erster Stelle! Seit acht Jahren ist der Netz-Star auf YouTube aktiv. Mittlerweile verdient die gebürtige Düsseldorferin sogar ihren Lebensunterhalt durch den Content, den sie auf der Videoplattform, aber auch in anderen sozialen Netzwerken teilt. Die Influencerin wurde sogar bereits von einigen Firmen darauf angesprochen, Werbung für deren Produkte zu machen. An eine Kooperationsanfrage erinnert sich die Web-Sensation besonders gut. Wie sie in einem YouTube-Video verrät, wurde sie 2018 von einem Unternehmen kontaktiert, die Diätshakes herstellen. "Ich kann es jetzt auch einfach mal droppen, das ist mir jetzt auch sch***egal. Diese Kooperation ist sowieso nie zustandegekommen. Sie haben mir 500.000 Euro für diese Jahreskooperation geboten" , erzählt die Bloggerin. Da sie den Diätdrink nicht mochte, lehnte sie den lukrativen Werbedeal letzten Endes ab. Denn sie verkaufe ihren Namen nicht für irgendwas – egal, wie viel Geld fließe.

