Wie werden eigentlich Beischlaf-Szenen bei Berlin - Tag & Nacht gedreht? Kim-Darstellerin Nathalie Bleicher-Woth (23) verführte innerhalb der Reality-Soap schon so einige Männer. Im Promiflash-Interview verriet die gebürtige Wormserin nun, wie die Dreharbeiten dazu ablaufen: "Leute, die nicht an so einem Set arbeiten, wissen gar nicht, wie das so ist. Das hat null mit Erotik oder so zu tun! Es wird immer geguckt, ob sich jeder wohlfühlt und dass alles gut ist. Und natürlich kann man schummeln." Sie würde bei diesen Aufnahmen meistens nudefarbene Unterwäsche tragen, die man später im TV gar nicht sieht.

