Wer konnte dank seiner steilen TikTok-Karriere in den vergangenen zwölf Monaten am meisten Geld scheffeln? Dieser Frage ist das Finanzmagazin Forbes auf den Grund gegangen – mit einem überraschenden Ergebnis: Obwohl Charli D'Amelio (16) den mit Abstand reichweitenstärksten Account der Plattform besitzt, landete sie bei den Einkommens-Charts nur auf Platz zwei. Addison Rae (19) verdiente dank schlauer Vermarktung und knapp 24 Millionen weniger Follower als Charli mit 4,2 Millionen Euro am meisten! Die Social-Media-Queen erarbeitete sich rund 3,4 Millionen Euro. Auf dem dritten Platz landete ihre Schwester Dixie D'Amelio (19) mit rund 2,4 Millionen Euro. Dahinter reihte sich Loren Gray (18) mit 2,2 Millionen Euro ein. Fünfter im Rennen wurde Josh Richards (18) mit 1,3 Millionen Euro.

