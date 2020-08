Pikante Details aus dem Eheleben von Don Francis! Der Partykönig von Lloret de Mar plauderte bei Like Me – I'm Famous aus, dass er schon mit 1.000 Frauen im Bett war. Doch mittlerweile ist der feierwütige Blondschopf unter der Haube. Vor vier Jahren gab er seiner Kristina das Jawort. Aber die hat gar kein Problem mit seinem Lifestyle – im Gegenteil: Das Paar wälzt sich gerne gemeinsam mit anderen Frauen in den Laken.

"Bei seinem Leben kannst du nicht eifersüchtig sein. [...] Aber wir haben eine tolle Beziehung und wir vertrauen einander zu 100 Prozent", betont die 32-Jährige im Interview mit RTL. Auch Francis schwärmt in den höchsten Tönen von seiner besseren Hälfte. Eine Sache macht ihn besonders glücklich: "Wenn wir wirklich noch mal das Bedürfnis nach einer Orgie haben oder wirklich richtig pervers abfeiern wollen, dann kann ich das mit meiner Frau zusammen machen." Sie stehe nämlich auch auf hübsche Ladys und so könnten sie das Ganze kombinieren.

Kennengelernt hat er seine Kristina zunächst bei einem einmaligen Schäferstündchen. Es war also keine Liebe auf den ersten Blick. Erst zwei Jahre später hatten sie sich wieder getroffen und da hat es dann gefunkt. "Da habe ich sie erst mal richtig wahrgenommen und dann sind wir auch ein Pärchen geworden", erzählt Francis.

TVNOW zeigt insgesamt acht Folgen "Like Me – I’m Famous" ab dem 11. August 2020 immer dienstags.

