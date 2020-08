In jedem Sommer versuchen die ehemaligen Germany's next Topmodel-Kandidatinnen ihr Glück auf der Berlin Fashion Week. Die Mädchen gehen von Casting zu Casting, nur um dann am Ende meistens doch nicht gebucht zu werden. Ex-Kandidatin Alicija-Laureen Köhler erklärt nun gegenüber Promiflash: "Als wir nach GNTM zur Berlin Fashion Week gegangen sind und wir da zu den Castings wollten, haben viele Kunden zu uns gesagt, dass wir vom Look her reinpassen würden in die Kollektion, sie aber leider nichts mit GNTM zu tun haben wollen."

