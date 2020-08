Endlich können Maren (28) und Tobias Wolf aufatmen! Der errechnete Geburtstermin ihres Sohnes war eigentlich der 14. August – doch der kleine Lyan River hat offenbar Freude daran gefunden, seine Eltern auf die Folter zu spannen. Am Wochenende halfen die Ärzte dann etwas nach und leiteten, über eine Woche nach dem ET, im Krankenhaus die Geburt ein. Am Mittwochmorgen, den 26. August, war es dann so weit – der YouTuber bestätigt in seiner Instagram-Story die Geburt des Babys: "Wir haben es geschafft, du bist die Beste, Maren."

