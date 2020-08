Dass sie bald Mama wird, löst in Neele Bronst (24) eine Vielfalt an Emotionen aus. Gegenüber Promiflash gibt sie exklusive Einblicke in die ersten Gedanken nach dem Schwangerschaftstest: "Als Erstes hatte ich natürlich etwas Angst, aber ich war auch überglücklich. Aber es war eine Mischung aus Freude und Angst, also beides, wobei die Freude am Ende dann überwogen hat." Immerhin verändert sich von nun an das ganze Leben der ehemaligen Germany's next Topmodel-Kandidatin.

