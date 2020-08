Danni Büchner (42) hat die Nase voll von Bodyshaming und Hass im Netz! In der Vergangenheit war die Wahl-Mallorquinerin nicht nur des Öfteren mit vereinzelten Hate-Kommentaren auf Social Media, sondern auch mit regelrechten Shitstorms konfrontiert worden. Diese negativen Aussagen möchte die Goodbye Deutschland-Bekanntheit nicht länger auf sich sitzen lassen: Danni teilte jetzt ein freizügiges Bild von sich im Netz und sendete damit eine ermutigende Botschaft an andere Frauen!

"Ich habe lange überlegt, ob ich die Fotos posten soll", erklärte Danni ihrer Instagram-Community, denn sie fürchtete, als Folge negativen Kommentaren ausgesetzt zu sein. Jedoch habe sich die Ex-Dschungelcamp-Bewohnerin am Ende dafür entschieden, das Bikini-Pic doch zu teilen – und das aus einem ganz bestimmten Grund: "Ich poste es, um allen Frauen, die wie ich nicht den perfekten Maßen entsprechen, Mut zu machen." Die 42-Jährige wolle in den sozialen Medien ein Zeichen für mehr Selbstliebe setzen. "Liebe dich selbst, so wie du bist!", appellierte sie an ihre Follower.

Diese Botschaft scheint bei ihren Fans auf großen Anklang zu stoßen. Sie pflasterten die Kommentarspalte ihres Idols nicht nur mit etlichen Erfahrungsberichten, sondern auch mit zahlreichen Komplimenten und Ermutigungen. "Eine ganz tolle Botschaft! Bodyshaming ist so was von out!" oder auch "So sehen Frauen im realen Leben aus! Ich finde es toll, dass du es zeigst", ließen zwei Nutzerinnen auf der Social-Media-Plattform verlauten.

Anzeige

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner, Unternehmerin

Anzeige

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner, Reality-Star

Anzeige

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner im August 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de