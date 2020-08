Seit einigen Monaten ist Sarah Lombardi (27) bis über beide Ohren verknallt – und zwar in den Fußballer Julian Büscher (27). Die zwei fackelten nicht lange und wohnen seit Kurzem sogar zusammen. Dabei war Sarah letztes Jahr um diese Zeit noch mit ihrem Ex-Freund Roberto liiert. Seit Dezember sind die zwei offiziell getrennt – das Beziehungsende hinzunehmen, fiel dem Italiener zunächst nicht leicht. Doch mittlerweile scheint er über Sarah hinweg zu sein. "Ich habe zwar eine Weile gebraucht, deswegen auch meine Auszeit, aber umso glücklicher bin ich jetzt, so wie es ist. Trotzdem wünsche ich ihr und Julian nur das Beste", erklärte der Wahlberliner in einem Q&A in seiner Instagram-Story.

