Stetiger Zuwachs in der Grey's Anatomy-Familie! Am Dienstag durfte sich Camilla Luddington (36) alias Jo Karev über Nachwuchs freuen: Die schöne Schauspielerin und ihr Mann Matthew Alan wurden mit Söhnchen Lucas zum zweiten Mal Eltern. Damit gehört die gebürtige Britin zum großen Klub der Serien-Mamis – denn zahlreiche ihrer Kolleginnen oder ehemaligen "Grey's Anatomy"-Darstellerinnen haben in den vergangenen Jahren Babys bekommen! Dazu gehören unter anderem Ellen Pompeo (50), Katherine Heigl (41) und Jessica Capshaw (44).

