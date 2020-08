Wie hat Chryssanthi Kavazi (31) es bloß geschafft, ihre Schwangerschaftskilos zu verlieren? Im vergangenen November ist die Schauspielerin zum ersten Mal Mutter geworden. Sie und ihr Mann Tom Beck (42) sind nun stolze Eltern eines Sohnes. Zehn Monate nach der Geburt seines Wonneproppens verrät der GZSZ-Star nun, mit welcher Diät er seine alte Figur wieder zurückbekam. "Irgendwann dachte ich: Okay, jetzt muss ich was ändern. Ich muss meine 20 Kilo runterkriegen! Dann habe ich eine Stoffwechselkur gemacht. So habe ich relativ fix meine Babypfunde verloren“, erzählt die Wahlberlinerin gegenüber Bild.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de