Seit Donnerstag ist die angebliche neue Beziehung von Brad Pitt (56) in aller Munde! Seit seinem Ehe-Aus mit Angelina Jolie (45) hat der Schauspieler in der Öffentlichkeit keine neue Frau an seiner Seite präsentiert. Jetzt scheint er aber mitten im Dating-Leben angekommen zu sein. Paparazzi erwischten ihn und das deutsche Model Nicole Poturalski bei einer vermeintlich romantischen Zweisamkeit. Doch ist die Beauty überhaupt bereit, eine neue Beziehung einzugehen? Nicole soll derzeit noch verheiratet sein.

Wie mehrere Medien berichten, soll die 27-Jährige mit dem Berliner Gastronomen Roland Mary liiert sein und nach der Hochzeit auch dessen Nachnamen angenommen haben. Das Ex-Paar hat einen gemeinsamen Sohn (7). Doch was sagt Nicoles vermeintlicher Noch-Ehemann zu den Gerüchten rund um den Flirt mit dem Hollywood-Star? "Nichts", lautet das knappe Statement des 68-jährigen Restaurant-Betreibers gegenüber Bild. Wie die zwei derzeit zueinander stehen, bleibt demnach vorerst ein Geheimnis.

Der Berliner scheint allerdings nicht ganz unbeteiligt am Kennenlernen des Schauspielers und der brünetten Schönheit gewesen zu sein. Laut RTL begegneten sich Nico und Brad erstmals nach der Premiere von "Once Upon a Time ... in Hollywood" im Promi-Restaurant Borchardt, das Unternehmer Roland leitet.

