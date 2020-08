Was sagt Simone Mecky-Ballack (44) zu den Avancen von Ikke Hüftgold (43)? Am Montag machte der Ballermann-Sänger ein schlüpfriges Geständnis bei Promi Big Brother. Während einer Runde Flaschendrehen gab der 44-Jährige zu: Von allen Kandidatinnen könne er sich am meisten Sex mit Mitbewohnerin Simone vorstellen! Inzwischen ist die 43-Jährige aber bei Promi BB raus. Gegenüber Promiflash verriet sie nun, wie sie das Sexgeständins von Ikke aufgenommen hat!

Angesprochen auf das "unmoralische Angebot" reagierte die Designerin ganz selbstbewusst: "Ich finde es total legitim, weil ich auch am liebsten mit mir geschlafen hätte. Ich hätte auch mich gewählt", antwortete Simone lachend im Promiflash-Interview. Schon in der Sendung hatte sie geäußert, dass sie es komisch gefunden hätte, wenn Ikke gesagt hätte, dass er auf Emmy Russ (21) stehen würde. Schließlich sei die ehemalige Beauty & The Nerd-Teilnehmerin gerade einmal 21 Jahre alt.

Im Gespräch mit Promiflash ließ die dreifache Mutter zudem kein gutes Haar an der Blondine: "Ihre ganze Art – diese Show – hat mich gestört. Sie macht da drinnen eine große Mega-Show. Sie schläft den ganzen Tag, bringt sich null ins Team ein, hilft nicht, sauber zu machen oder zu kochen", regte sie sich auf.

ActionPress Ikke Hüftgold, Ballermann-Star

ActionPress Simone Mecky-Ballack am Mon Cheri Barbara Tag in München im Jahr 2019

© SAT.1/Marc Rehbeck Emmy Russ, Kandidatin bei "Promi Big Brother"

