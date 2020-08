Bei Like Me – I'm Famous überraschte Aurelio Savina (42) am Dienstagabend einige Zuschauer: Der ehemalige Bachelorette-Beau gab an, in seinem bisherigen Leben bereits mit etwa 2.000 Frauen geschlafen zu haben. Aktuell scheint der selbsternannte Wolf in Bezug auf sein Sexleben in Plauderlaune zu sein. Bei "Paula kommt" redete er offen über seine Vorliebe für Orgien und mit Promifash spricht er nun über sein eher unkonventionelles erstes Mal.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de