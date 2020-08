Diese Nachricht erschüttert ganz Hollywood: Der Schauspieler Chadwick Boseman ist überraschend verstorben! Er war vor allem durch seine Rolle als König von Wakanda in "Black Panther" berühmt geworden. Im Netz hatte seine Familie nun die traurige Nachricht verkündet. "Mit unermesslicher Trauer bestätigen wir den Tod von Chadwick Boseman. 2016 wurde bei Chadwick Darmkrebs im Stadium drei diagnostiziert, und in den vergangenen vier Jahren kämpfte er dagegen an, bevor der Krebs das Stadium vier erreichte”, lautet das Statement auf dem Instagram-Kanal des Verstorbenen. Stars, Freunde, Kollegen und Fans auf der ganzen Welt trauern um den Leinwandhelden.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de