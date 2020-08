Die 16. Germany's next Topmodel-Staffel wird anders als alle anderen zuvor. Vermutlich wird die Show in diesem Jahr in Deutschland gedreht, da es den Kandidatinnen aufgrund der aktuellen Gesundheitslage nicht möglich ist, in Heidi Klums (47) Wahlheimat Los Angeles zu reisen. Aus diesem Grund soll die Modelmama sogar für einige Monate mit ihrer Familie nach Deutschland ziehen wollen. Doch das Problem besteht natürlich nicht nur für die Teilnehmerinnen, sondern auch für die Jury. Wird Heidi in diesem Jahr also womöglich wieder auf Altbewährtes setzen und ihr festes Team zurückholen?

