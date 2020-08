Ob Aurelio Savinas (42) ausgeprägtes Sexualverhalten auch bei seiner eigenen Freundin gut ankommt? Der selbsternannte Wolf gab in der TV-Show Like Me – I'm Famous plötzlich preis, dass er im Laufe seines bisherigen Daseins schon etwa 2.000 Frauen sexuell beglückt hat. Beginnend im Alter von 16 sind das im Schnitt bis jetzt 77 Frauen im Jahr, wie Promiflash der Übersicht halber ausrechnete. Aktuell hat Aurelio mit Freundin Larissa allerdings eine einzelne Frau an seiner Seite – und was sagt sie zu seiner Sex-Vergangenheit?

Gegenüber Promiflash erklärt der ehemalige Bachelorette-Beau: "Die Menschen machen aus einer Fliege wie so oft im Leben einen Elefanten. Für Larissa spielt es keine Rolle, ob ich nun mit zwei Frauen Sex hatte oder 2.000." Lala, wie Aurelio seine Liebste nennt, hat laut ihm also kein Problem mit seinen zahlreichen Schäferstündchen. Ganz im Gegensatz zu den Promiflash-Lesern, wie der 42-Jährige vermutet: "Ich denke, um das zu verstehen, bedarf es an Weitsicht, diese jedoch wird sich unter den Lesern dieses Interviews wohl kaum finden."

In Bezug auf sein Sexleben ist Aurelio stets offen. Auch über die Details seines ersten Males plauderte er bereits: "Es war ein Dreier. In einer Fabrik, in einem Container, auf einer Schaummatratze. Ironie des Schicksals."

Instagram / aurelio_savina_ Aurelio Savina und seine Freundin Larissa im Juni 2020

Instagram / _theycallme_lala_ Lala, Freundin von Aurelio Savina

Instagram / aurelio_savina_ Aurelio Savina, ehemaliger "Die Bachelorette"-Kandidat

