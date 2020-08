Aurelio Savina verrät weitere intime Details! Bei Like Me – I’m Famous hatte der Bachelor in Paradise mit einem pikanten Geheimnis vor seinen Mitstreitern geprahlt: Im Laufe der Jahre habe er mit rund 2.000 Frauen Sex gehabt. Doch wann genau ist es bei Aurelio zum ersten Schäferstündchen überhaupt gekommen? Im Gespräch mit Promiflash verriet der 42-Jährige, wann und wie er sein erstes Mal erlebt hat.

"Ich hab tatsächlich spät angefangen. Ich war 16/17", plaudert er gegenüber Promiflash aus und liefert sogar noch ein paar Details, wie es damals abgelaufen ist. "Es war ein Dreier. In einer Fabrik, in einem Container, auf einer Schaummatratze. Ironie des Schicksals", witzelt er. Nachdem nun auch klar ist, wann der Sex-Liebhaber erstmals den Geschlechtsakt vollzogen hat, ergibt eine spekulative Hochrechnung über die vergangenen 26 Jahre: Aurelio hat sich mit rund 77 verschiedenen Frauen pro Jahr ausgetobt.

Aktuell wird der Deutsch-Italiener aber wohl nur mit einer einzigen Dame intim: mit Freundin Lala. Erst vor wenigen Wochen machten die zwei ihre Beziehung öffentlich und erfreuen ihre Fans seitdem mit reihenweise süßen Pärchen-Pics. "Die wahre Schönheit dieser Frau ist für die meisten Augen leider nicht sichtbar", schwärmte er Mitte August via Instagram von der Dunkelhaarigen.

TVNOW zeigt insgesamt acht Folgen "Like Me – I’m Famous" ab dem 11. August 2020 immer dienstags.

Anzeige

Instagram / aurelio_savina_ Aurelio Savina, TV-Darsteller

Anzeige

TVNOW Aurelio Savina bei "Like Me – I'm Famous"

Anzeige

Instagram / aurelio_savina_ Aurelio Savina und seine Freundin Larissa im Juni 2020

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Aurelios erstes Mal ein Dreier gewesen ist? Nein, das überrascht mich. Ja, das passt zu ihm... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de