Seit Anfang August ist Fiona Erdmann (31) stolze Mama eines Sohnes. Um ihren After-Baby-Body macht sich die ehemalige Germany's next Topmodel-Bekanntheit so kurz nach der Entbindung zum Glück keine Gedanken. Trotzdem berichtete sie in ihrer Instagram-Story nun von einer nicht ganz so angenehmen Situation: "Da stand ich irgendwie bei 'nem Starbucks in der Schlange und dann meinte die eine Frau so: 'Setzen sie sich ruhig hin, sie sind ja schwanger.'" Dass fremde Personen davon ausgehen, dass Fiona ihr Kind noch gar nicht auf die Welt gebracht hat, nimmt die Unternehmerin allerdings mit Humor.

