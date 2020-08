Aurelio Savina (42) ließ in der Vergangenheit nichts anbrennen! Bei Kampf der Realitystars offenbarte der Bachelor in Paradise-Star kürzlich, dass er schon Sex mit 2.000 Frauen hatte. Mittlerweile ist der Womanizer aber in festen Händen: Vor wenigen Monaten machte er die Beziehung zu seiner Freundin Larissa offiziell. Gegenüber Promiflash verriet der ehemalige Kuppelshow-Kandidat jetzt: Auch als vergebener Mann kann er sich voll und ganz ausleben.

"Natürlich toben wir uns aus, jetzt mehr denn je", betonte Aurelio im Gespräch mit Promiflash. Zusammen lasse sich die Fantasie eben doppelt so schön ausleben. Welche geheimen Wünsche und Träume sich das Paar im Schlafzimmer erfüllt, wollte der Frauenflüsterer jedoch lieber dem Kopfkino der Leser überlassen. Aber eines steht fest: Wie auch immer Larissa ihren Freund verwöhnt – es macht ihn offenbar verdammt glücklich.

Sein Show-Kollege Don Francis machte hingegen kein Geheimnis daraus, wie das Sexleben mit seiner Frau Kristina aussieht. Der Partykönig hatte angegeben, schon mit immerhin 1.000 Ladys im Bett gewesen zu sein. Und noch heute könnte er zusammen mit seiner Partnerin Orgien feiern, wenn er das Bedürfnis danach habe. Sie stehe nämlich nicht nur auf ihn, sondern auch auf andere hübsche Frauen.

Instagram / aurelio_savina_ Aurelio Savina, ehemaliger "Die Bachelorette"-Kandidat

Instagram / aurelio_savina_ Aurelio Savina und seine Freundin Lala

Instagram / don_francis_original Don Francis mit seiner Frau Kristina

