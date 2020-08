Nicole Poturalskis Ehemann hat offenbar nichts gegen die Liebelei seiner Frau mit Brad Pitt (56). Seit wenigen Tagen machen diese Gerüchte die Runde: Nachdem der Schauspieler und das deutsche Model sehr vertraut zusammen gesichtet wurden, sind sich die Fans sicher – die beiden sind mehr als nur Freunde. Die Laufstegschönheit ist zwar angeblich noch verheiratet, sie und ihr Partner sollen aber eine offene Ehe führen.

Das behauptete ein Insider laut Daily Mail. Demnach soll Nicole schon seit acht Jahren mit dem Gastronomen Roland Mary verheiratet sein. Und offenbar scheint dieser seiner Ehefrau den Segen für die Beziehung mit der Hollywood-Legende gegeben zu haben. "Sie sind immer noch verheiratet, aber man könnte ihre Beziehung als 'offene Ehe' bezeichnen", behauptete die Quelle. Nicole habe Brad in Rolands Restaurant in Berlin kennengelernt.

Mit Ehen scheint sich der 68-jährige Gastronom bestens auszukennen. Er soll mehrere Male verheiratet gewesen sein und habe insgesamt fünf Kinder, so der Informant weiter – eines davon mit Nicole. "Er ist ein philosophischer Typ und hat kein Interesse an Negativität oder Eifersucht", beschreibt der Insider Roland. Obwohl sich seine Liebste und der Ex von Angelina Jolie (45) so öffentlich miteinander zeigen, äußerte sich der Küchenchef bisher nicht zu der Romanze.

Instagram / nico.potur Nicole Poturalski, Model

ActionPress/imagebroker.com Der Schauspieler Brad Pitt

Instagram / nico.potur Nicole Poturalski im August 2020

