Wie fanden Brad Pitt (56) und Nicole Poturalski zusammen? Seit ein paar Tagen halten sich hartnäckig Gerüchte, dass der Schauspieler und das deutsche Model ein Paar sind. Die Promis besuchten im vergangenen November gemeinsam ein Konzert in Los Angeles und waren zuletzt gemeinsam am Pariser Flughafen unterwegs, wo sie sehr vertraut miteinander gewirkt haben sollen. Doch wie sind der US-Amerikaner und die Laufstegschönheit überhaupt miteinander in Kontakt gekommen?

Wie Bild berichtet, begegneten sich Brad und Nicole vor einem Jahr in dem Berliner Restaurant Borchardt. Eine Freundin erinnert sich an das erste Aufeinandertreffen: "Als Brad im Borchardt war, hat sie ihm augenzwinkernd ihre Nummer zukommen lassen." Im Anschluss seien sie dann noch mit anderen Leuten in Clubs gegangen. "Nach dem Abend meldete sich Brad erstmal nicht. Dann später aber doch", schildert die Informantin. Ein paar Wochen später sahen sie sich in Los Angeles wieder, als Nicole für ein Fotoshooting vor Ort war.

Doch wie schätzt die Bekannte die Beziehung der beiden ein? Schließlich plauderte ein Insider der Daily Mail aus, dass Nicole verheiratet sei – und zwar mit dem Inhaber vom Borchardt, Roland Mary. "Brad ist eigentlich eher der intellektuelle Typ, nicht der Checker. Er möchte vor allem gute Leute um sich haben. Aber das Date mit Nicole ist sicherlich auch eine versteckte Nachricht an Ex-Frau Angelina Jolie (45), die dem Model ähnlich sieht", erklärt die Quelle.

Anzeige

Getty Images Der Schauspieler Brad Pitt

Anzeige

Instagram / nico.potur Nicole Poturalski, deutsches Model

Anzeige

Getty Images Brad Pitt und Angelina Jolie im Januar 2015

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de