Hat es sich schon wieder ausgeturtelt? Fans spekulieren aktuell wild über das Verhältnis zwischen Brad Pitt (56) und Nicole Poturalski. Der Schauspieler und das deutsche Model lernten sich im vergangenen Jahr in Berlin kennen und wurde vor wenigen Tagen zusammen am Pariser Flughafen gesichtet. Für die vermeintlichen Turteltauben ging es von da aus mit dem Privatjet zu Brads millionenschwerem Anwesen in Südfrankreich. Doch ihr gemeinsamer Urlaub ist jetzt nach kurzer Zeit wieder vorbei – auch ihr Flirt?

Wie Bild berichtet, soll die 27-Jährige das pompöse Grundstück bereits nach drei Nächten wieder verlassen haben, um in die deutsche Hauptstadt zurückzukehren. Brad hingegen sei zunächst vor Ort geblieben, bevor er dann ebenfalls zum Flughafen fuhr. Er reiste allerdings nicht seiner Bekanntschaft hinterher, sondern flog zurück in die USA. Ob die Abreise der Promis das Aus ihrer Romanze bedeutet oder sie lediglich ihren Verpflichtungen nachgehen, ist bislang nicht bekannt.

Für Hollywoodstar Brad stehen momentan weitere Termine vor Gericht an, bei denen er seiner Ex Angelina Jolie (45) gegenübertreten muss. Und Laufstegschönheit Nicole hat zu Hause eine Familie: Sie soll mit dem Berliner Gastronomen Roland Mary verheiratet sein und mit ihm einen sechsjährigen Sohn haben.

Getty Images Brad Pitt, Oscar-Gewinner 2020

Instagram / nico.potur Nicole Poturalski im August 2020

Getty Images Angelina Jolie und Brad Pitt, 2015

