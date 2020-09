In puncto Liebe scheint es bei ihm endlich wieder bergauf zu gehen! In den vergangenen Monaten hatte Felix von Jascheroff (38) mit seinem Liebesleben für Schlagzeilen gesorgt: Im März gab der GZSZ-Liebling die Trennung von seiner Noch-Ehefrau Bianca bekannt – das Beziehungsende nahm den Schauspieler ziemlich mit. Vor einigen Wochen machten dann diese erfreulichen Neuigkeiten die Runde: Felix scheint wieder eine neue Partnerin an seiner Seite zu haben. Wer die Glückliche ist, ist nicht bekannt – doch ein allererstes Pärchenfoto bringt die Gerüchteküche nun zum Brodeln.

Auf seinem Instagram-Profil teilte Felix ein Foto, auf dem er mit einer Frau von hinten zu sehen ist. Die beiden sitzen auf einem Steg am Wasser – dabei lehnt sie sich entspannt an seine Schulter. "Manchmal passieren Dinge, die man für unmöglich gehalten hat. Ein langer Steg liegt hinter uns, die große weite Welt noch vor unseren Füßen", hält der Serien-Star zu dem Schnappschuss fest. Der Satz "Ein langer Steg liegt hinter uns" ließ einige Fans hellhörig werden. Datet Felix womöglich seine Ex Bianca?

Auch die langen braunen Haare wären theoretisch ein Indiz für ein Liebes-Comeback – doch das dürfte eher unwahrscheinlich sein. Denn in dem Kommentar schreibt Felix, dass er alte Zeiten hinter sich lassen wolle und sich auf ein neues Kapitel in seinem Leben freue: "Aufstehen, Cappy richten und mit einem Lächeln nach vorne blicken und neue Wege betreten. Das Leben hat noch vieles für uns bereit gestellt, wir müssen es nur annehmen."

Anzeige

Getty Images Bianca und Felix von Jascheroff bei der Berlin Fashion Week 2019

Anzeige

Instagram / felixvjascheroff Felix von Jascheroff mit einer Unbekannten

Anzeige

Instagram / felixvjascheroff Felix von Jascheroff, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de