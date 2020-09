Will Anne Wünsche (29) nie heiraten? Nach der gescheiterten Beziehung zu ihrem Verlobten Henning Merten im vergangenen Jahr fand die Influencerin in Karim einen neuen Partner. Ihren Followern macht sie im Netz immer mal wieder deutlich, wie glücklich sie mit ihm ist – allerdings will sie wahrscheinlich nicht vor den Traualtar treten. Das verrät sie nun in einem YouTube-Video: "Das liegt nicht an Karim. Ich glaube, ich würde mich schon über einen Antrag freuen, aber heiraten – darüber habe ich mir mal Gedanken gemacht – würde ich tatsächlich nur, weil dieser Tag als Frau so unglaublich schön ist."

