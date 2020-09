Zwischen Serkan Yavuz (27) und Sam Dylan (29) kommt es zum Duell des Jahres: In wenigen Wochen stehen sich der ehemalige Die Bachelorette-Kandidat und der einstige Prince Charming-Teilnehmer beim Promiboxen im Ring gegenüber. Doch bereits während der Vorbereitung auf den anstehenden Boxkampf scheinen zumindest bei einem der beiden Influencer die Emotionen schon ordentlich überzukochen: Serkan teilt übel gegen seinen Gegner Sam aus!

Eine Niederlage kommt für Serkan ganz und gar nicht infrage. In seiner Instagram-Story versucht der Reality-TV-Star seinen Kontrahenten vorab einzuschüchtern: "Du wirst es die kommenden Wochen bis zum Kampf noch bereuen, du Stück Elend!" Er habe vor Sam zu demütigen und zu blamieren – wenn es sein muss, will er dafür auch über Leichen gehen und sich mit fiesen Beleidigungen unter der Gürtellinie nicht zurückhalten. "Ich werde der größte asoziale Pisser sein. Das wird dein Höllentrip", warnte der Regensburger seinen Rivalen.

Dabei wird es aus Serkans Sicht für Sam im Ring keinesfalls leichter werden: "Es wird ein Kugelhagel an Fäusten auf dich einregnen. Du bist ein bisschen lebensmüde!" Doch der 27-Jährige will Sam in der ersten Runde nicht direkt mit einem gezielten Treffer ausknocken: "Ich werde dich schön in die Hose scheißen lassen!"

Instagram / https://www.instagram.com/serkan___yavuz/ Serkan Yavuz im Juni 2020

Instagram / houseofdylan Sam Dylan im Juli 2020

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz, "Bachelor in Paradise"-Kandidat

